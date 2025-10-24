Kit de inicio E27
Disfruta de escenas relajantes y estimulantes o crea tus propias rutinas sin necesidad de instalar nada con el kit de inicio E27 de Hue White Ambiance. Incluye un Hue Bridge, dos bombillas inteligentes que ofrecen el espectro completo de luz blanca y un interruptor regulable.
Productos destacados
- White Ambiance
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca de cálida a fría
- Hue Bridge incluido
- Control con aplicación o voz*
- Interruptor inalámbrico incluido
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
60x110