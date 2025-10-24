Ayuda
Primer plano del frente de Hue White Ambiance Kit de inicio E27

Kit de inicio E27

Disfruta de escenas relajantes y estimulantes o crea tus propias rutinas sin necesidad de instalar nada con el kit de inicio E27 de Hue White Ambiance. Incluye un Hue Bridge, dos bombillas inteligentes que ofrecen el espectro completo de luz blanca y un interruptor regulable.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White Ambiance
  • Bluetooth habilitado
  • Hue Bridge habilitado
  • Luz blanca de cálida a fría
  • Hue Bridge incluido
  • Control con aplicación o voz*
  • Interruptor inalámbrico incluido
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones de la bombilla

  • Dimensiones (AnxAlxF)

    60x110

Diseño y acabado

Duración

Medio ambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del embalaje

Información del embalaje

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

El puente

La bombilla

El interruptor

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

