Ayuda
Black pendant-shaped smart ceiling light with matte finish, product packaging, and a compact white wireless switch visible.

Lámpara colgante Amaze

Añade la lámpara colgante Amaze Philips Hue white ambiance a tu sistema Philips Hue y disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta del exclusivo diseño de esta lámpara colgante, ideal para todo tipo de interiores.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White Ambiance
  • Interruptor inalámbrico incluido
  • LED integrado
  • Negro
  • Control inteligente con Hue Bridge*
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Negro

  • Material

    Metal

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay