Ayuda
A white pendant smart light, wireless remote control, and product packaging with the text Light for your moments, from warm to cool white.

Lámpara colgante Amaze

Añade la lámpara colgante Amaze Philips Hue white ambiance a tu sistema Philips Hue y disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta del exclusivo diseño de esta lámpara colgante, ideal para todo tipo de interiores.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White Ambiance
  • Interruptor inalámbrico incluido
  • LED integrado
  • White
  • Control inteligente con Hue Bridge*
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    White

  • Material

    Metal

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay