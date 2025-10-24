Lámpara colgante Being
Con la lámpara colgante Being de Philips Hue White Ambience en tu hogar, puedes controlar fácilmente las rutinas de luz para cada momento del día. Utiliza el interruptor inalámbrico para establecer la luz correcta que te ayudará a relajarte, leer, concentrarte y cargarte de energía.
El precio actual es 319,99 €
Productos destacados
- White Ambiance
- Interruptor inalámbrico incluido
- LED integrado
- Negro
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Metal
Plástico