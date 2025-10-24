Lámpara colgante Fair
Añade la lámpara colgante Fair Philips Hue white ambiance a tu sistema Philips Hue y disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta del diseño elegante de esta lámpara colgante, ideal para todo tipo de interiores
Productos destacados
- White Ambiance
- Interruptor inalámbrico incluido
- LED integrado
- Negro
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Vidrio