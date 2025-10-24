La luz blanca de cálida a fría de la lámpara de mesa Wellness White ambiance de Philips Hue te permite leer, relajarte, concentrarte y llenarte de energía con la luz perfecta. Controla al instante con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth, o bien añade un Hue Bridge para disfrutar de toda la gama de características de iluminación inteligente.