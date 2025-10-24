Ayuda
Primer plano del frente de Hue White Ambiance Paquete de 3 focos empotrables Milliskin

Paquete de 3 focos empotrables Milliskin

El plafón Milliskin Philips Hue White Ambiance se integra a la perfección en su ambiente además de ofrecer una luz blanca de cálida a fría. Controla al instante con Bluetooth o descubre más características de iluminación inteligente con un Hue Bridge.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White Ambiance
  • 3 bombillas GU10
  • Control Bluetooth a través de aplicación
  • Control con aplicación o voz*
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    White

  • Material

    Sintético

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay