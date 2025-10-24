Rebaja
Paquete doble E27
Obtén una luz blanca cálida a fría en tu hogar con dos bombillas inteligentes E27. Utiliza la luz fría para activarte por la mañana y los tonos cálidos para relajarte por la noche. Conéctate al Hue Bridge para disfrutar de todas las funciones y del control de la iluminación inteligente.
El precio actual es 31,47 €, el precio original es 59,95 €
Productos destacados
- White Ambiance
- Requiere Hue Bridge
- 2 bombillas E27
- Luz blanca de cálida a fría
- Regulable
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
62x110