Ayuda
Collection of white GU10 smart LED bulbs with a matte finish, labeled Hue white ambiance, emitting cool and warm light.

Paquete doble GU10

Obtén una luz blanca cálida a fría en tu hogar con dos bombillas inteligentes con casquillo GU10. Utiliza la luz fría para activarte por la mañana y los tonos cálidos para relajarte por la noche. Conéctate al Hue Bridge para disfrutar de todas las funciones y del control de la iluminación inteligente.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White Ambiance
  • Requiere Hue Bridge
  • 2 GU10
  • Luz blanca de cálida a fría
  • Regulable
  • Control inteligente con Hue Bridge*
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones de la bombilla

  • Dimensiones (AnxAlxF)

    50x57

Duración

Medio ambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del embalaje

Información del embalaje

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La bombilla

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay