Plafón Cher
El plafón Cher White ambiance de Philips Hue en negro ofrece una luz blanca de cálida a fría y un diseño redondeado que proporciona una distribución de luz más amplia. Controla al instante con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth, o bien añade un Hue Bridge para disfrutar de aún más características.
El precio actual es 219,95 €
- White Ambiance
- LED integrado
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Incluye interruptor inalámbrico
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Sintético