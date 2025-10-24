Plafón Still
El diseño redondo exclusivo del plafón Still White ambiance de Philips Hue en blanco proporciona miles de tonos de luz blanca de cálida a fría para cualquier hora del día. Controla al instante con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth. Si incorporas además un Hue Bridge podrás disfrutar de todo lo que te proporciona la iluminación inteligente.
El precio actual es 159,95 €
Productos destacados
- White Ambiance
- LED integrado
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Incluye interruptor inalámbrico
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Metal