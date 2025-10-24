Ayuda
Black Liane wall lamp with rectangular shape and matte finish, emitting pink light from the vertical fixture. No visible switches or ports.

Aplique mural Liane

El aplique mural Liane tiene un elegante diseño y un efecto de iluminación indirecta. Crea la atmósfera perfecta con cualquier tono de blanco o con luz de color. Funciona como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con Hue Bridge.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White and Color Ambiance
  • LED integrado
  • Control Bluetooth a través de aplicación
  • Control con aplicación o voz*
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Negro

  • Material

    Aluminio

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay