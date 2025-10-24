Aplique mural Sana
El aplique mural Sana tiene un elegante diseño y un efecto de iluminación indirecta. Crea la atmósfera perfecta con cualquier tono de blanco o con luz de color. Funciona como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con Hue Bridge.
El precio actual es 169,95 €
- White and Color Ambiance
- LED integrado
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Aluminio