Sana wall lamp, circular shape, white color, matte finish, mounted on wall with visible cord and base attachment.

Aplique mural Sana

El aplique mural Sana tiene un elegante diseño y un efecto de iluminación indirecta. Crea la atmósfera perfecta con cualquier tono de blanco o con luz de color. Funciona como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con Hue Bridge.

Artículo ya no disponible

  • White and Color Ambiance
  • LED integrado
  • Control Bluetooth a través de aplicación
  • Control con aplicación o voz*
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
