Bombilla inteligente A60 - B22 - 810
Lleva las ventajas de la luz natural a tu hogar con nuestra bombilla más inteligente hasta la fecha, rediseñada para consumir un 40 % menos de energía y equipada con la tecnología Chromasync™, que garantiza una precisión en la reproducción del color, así como una luz blanca de espectro completo. Consigue el color o tono de luz blanca ideal y personalízalo aún más con una regulación ultrabaja desde el máximo brillo hasta un 0,2 %.
Productos destacados
- Hasta 810 lúmenes
- Luz de espectro completo (1000-20.000 K)
- Regulable hasta un 0.2 % de luminosidad
- Color preciso Chromasync™
- Control mediante aplicación o voz
Especificaciones
Duración
Número de ciclos de apagado y encendido
50.000
Vida útil nominal
25.000