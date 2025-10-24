Ayuda
Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Bombilla inteligente A60 - B22 - 810

Bombilla inteligente A60 - B22 - 810

Lleva las ventajas de la luz natural a tu hogar con nuestra bombilla más inteligente hasta la fecha, rediseñada para consumir un 40 % menos de energía y equipada con la tecnología Chromasync™, que garantiza una precisión en la reproducción del color, así como una luz blanca de espectro completo. Consigue el color o tono de luz blanca ideal y personalízalo aún más con una regulación ultrabaja desde el máximo brillo hasta un 0,2 %.

Artículo ya no disponible

Descargar la hoja de información del producto

Productos destacados

  • Hasta 810 lúmenes
  • Luz de espectro completo (1000-20.000 K)
  • Regulable hasta un 0.2 % de luminosidad
  • Color preciso Chromasync™
  • Control mediante aplicación o voz
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Duración

  • Número de ciclos de apagado y encendido

    50.000

  • Vida útil nominal

    25.000

Medio ambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Dimensiones y peso del embalaje

Información del embalaje

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La bombilla

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay