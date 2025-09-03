Lleva las ventajas de la luz natural a tu hogar con nuestra bombilla más inteligente hasta la fecha, rediseñada para consumir un 40 % menos de energía y equipada con la tecnología Chromasync™, que garantiza una precisión en la reproducción del color, así como una luz blanca de espectro completo. Consigue el color o tono de luz blanca ideal y personalízalo aún más con una regulación ultrabaja desde el máximo brillo hasta un 0,2 %.