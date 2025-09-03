Ayuda
Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Bombilla inteligente A60 - E27 - 810

Novedad

Bombilla inteligente A60 - E27 - 810

Lleva las ventajas de la luz natural a tu hogar con nuestra bombilla más inteligente hasta la fecha, rediseñada para consumir un 40 % menos de energía y equipada con la tecnología Chromasync™, que garantiza una precisión en la reproducción del color, así como una luz blanca de espectro completo. Consigue el color o tono de luz blanca ideal y personalízalo aún más con una regulación ultrabaja desde el máximo brillo hasta un 0,2 %.

Casquillo

Color de la luz

Modelo

Forma

Pack

Productos destacados

  • Up to 810 lumen
  • Full-spectrum light (1000-20000K)
  • Dimmable to 0.2% brightness
  • Chromasync™ precision color
  • Control using app or voice
Controla las luces con la voz*

Controla las luces con la voz*

Philips Hue funciona con Amazon Alexa y el Asistente de Google en combinación con un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Con comandos de voz simples se pueden controlar varias luces en una habitación o solo una lámpara.

Crea una experiencia personalizada con luces inteligentes coloridas

Crea una experiencia personalizada con luces inteligentes coloridas

Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores, creando al instante el ambiente adecuado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes definir un ambiente festivo para una fiesta, transformar tu sala de estar en una sala de cine, mejorar tu decoración con notas de color y mucho más.

Define el ambiente adecuado con luz blanca cálida a luz blanca fría

Define el ambiente adecuado con luz blanca cálida a luz blanca fría

Estas bombillas y luminarias ofrecen distintas tonalidades de luz blanca cálida a luz blanca fría. Con la completa regulación de la luces nocturnas de brillo elevado a tenue, puedes ajustar tus luces a la tonalidad y el brillo de iluminación perfectos para tus necesidades diarias.

Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge

Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge

El Hue Bridge permite disfrutar de las características que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera de casa, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Añade un Bridge a tu configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar una tecnología segura y fiable, entre otras cosas. El Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente, como nunca antes habías visto.

Especificaciones

Duración

  • Número de ciclos de apagado y encendido

    50.000

  • Vida útil nominal

    25.000

Medio ambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Dimensiones y peso del embalaje

Información del embalaje

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La bombilla

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

