Lightstrip Plus extension, flexible strip shape, white color with visible LED chips, matte finish, includes compact connector.

Extensión de tira de luz Plus V3

La fuente de luz más flexible imaginable. Amplía tu LightStrip Plus de Philips Hue con estas extensiones de 1 metro para superficies mayores. Dale forma, fíjala a cualquier superficie sólida y disfruta de un flujo luminoso elevado.

Artículo ya no disponible

  • White and Color Ambiance
  • Requiere Hue Bridge
  • Extensión de 1 metro
  • 1 conector de esquina incluido
  • Luz blanca y de colores
Especificaciones

