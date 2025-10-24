Extensión de tira de luz Plus V3
La fuente de luz más flexible imaginable. Amplía tu LightStrip Plus de Philips Hue con estas extensiones de 1 metro para superficies mayores. Dale forma, fíjala a cualquier superficie sólida y disfruta de un flujo luminoso elevado.
El precio actual es 24,95 €
- White and Color Ambiance
- Requiere Hue Bridge
- Extensión de 1 metro
- 1 conector de esquina incluido
- Luz blanca y de colores
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
silicona