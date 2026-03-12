Festavia permanente 18 m 32 pod Bl UE

Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Festavia permanente 18 m 32 pod Bl UE
En stock
  • Compra hoy, paga después con Klarna
  • Envío Grátis Pedidos >50€
  • Devoluciones grátis hasta 30 dias

Asegúrate de que estás totalmente equipado

Crea tu kit de inicio
Bridge Pro

Bridge Pro

99,99 €

Para Festavia permanente 18 m 32 pod Bl UE Se necesita un nuevo Bridge

Acerca de Festavia permanente 18 m 32 pod Bl UE

Lo último en decoración para todo el año. Personaliza el exterior de tu casa para cualquier ocasión, cualquier estación y cualquier estado de ánimo con una cadena de vainas luminosas de colores brillantes. Estas luces IP65 resistentes a la intemperie son fáciles de instalar bajo los aleros, a lo largo de los tejados o en las fachadas.

  • Color preciso Chromasync™
  • 18 m con 32 luces
  • Hasta 50 lm por luz
  • Cadena que se puede cortar
  • Fuente de alimentación de baja tensión incluida

Productos en tendencia

Guirnaldas de luces para exteriores globo de 14 m Hue Festavia

Guirnaldas de luces para exteriores globo de 14 m Hue Festavia

14 m de guirnaldas de luces
20 bombillas Lightguide
Blanco y degradado de colores
Bombillas brillantes de 50 lúmenes

229,99 €

Guirnalda de luces Festavia

Guirnalda de luces Festavia

Crea un degradado de color
250 LED inteligentes de colores
Cable de 20 metros
Uso en interior y exterior

229,99 €

Extensión de cable exteriores 5 m

Extensión de cable exteriores 5 m

Alargador de cable
Longitud de 5 m
Negro

19,99 €

Crea tu kit de inicio
Bridge Pro

Bridge Pro

Admite más de 150 luces, más de 50 accesorios
Activa Hue Sync, MotionAware™.
Libera el control de toda la casa
Cifrado avanzado con Zigbee Trust Center

99,99 €

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay