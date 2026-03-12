Lo último en decoración para todo el año. Personaliza el exterior de tu casa para cualquier ocasión, cualquier estación y cualquier estado de ánimo con una cadena de vainas luminosas de colores brillantes. Estas luces IP65 resistentes a la intemperie son fáciles de instalar bajo los aleros, a lo largo de los tejados o en las fachadas.

Color preciso Chromasync™

18 m con 32 luces

Hasta 50 lm por luz

Cadena que se puede cortar

Fuente de alimentación de baja tensión incluida