Festavia permanente 18 m 32 pod Bl UE
El precio actual es 299,99 €
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Acerca de Festavia permanente 18 m 32 pod Bl UE
Lo último en decoración para todo el año. Personaliza el exterior de tu casa para cualquier ocasión, cualquier estación y cualquier estado de ánimo con una cadena de vainas luminosas de colores brillantes. Estas luces IP65 resistentes a la intemperie son fáciles de instalar bajo los aleros, a lo largo de los tejados o en las fachadas.
- Color preciso Chromasync™
- 18 m con 32 luces
- Hasta 50 lm por luz
- Cadena que se puede cortar
- Fuente de alimentación de baja tensión incluida
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103078506
Diseño y acabado
- Color
- White
- Material
- Plástico
Duración
- Rango de temperatura ambiente
- -20 °C a +45 °C
- Vida útil nominal
- 50.000
Medio ambiente
- Humedad de funcionamiento
- 5 % <H<75 % (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento
- -20 °C a 45 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Pilas incluidas
- No
- Cambio de color (LED)
- Sí
- Totalmente impermeable
- Sí
Características de la luz
- Temperatura del color
- 1000-20000 K
Guirnalda de luces/tira de luz
- Capacidad de ampliación
- Sí
- Voltaje de entrada
- 24V
Varios
- Diseñada especialmente para
- Exterior, Patio
- Tipo
- Guirnaldas de luz
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103078506
- Peso neto
- 2,03 kg
- Peso bruto
- 2,65 kg
- Altura
- 120 mm
- Longitud
- 186,5 mm
- Anchura
- 462 mm
- Código 12NC
- 929004284801
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,5
- Consumo de energía
- 26
Dimensiones y peso del producto
- Peso neto
- 2,03 kg
- Peso neto
- 4,48 lb
- Longitud de cable
- 20.600
- Longitud del cable al primer LED
- 2.500 mm
- Longitud de la guirnalda de luces
- 18.288 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K
- 1.600
- Red eléctrica
- 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
- Código IP
- IP65
- Clase de protección
- Clase II
- Flujo luminoso a 2700 K
- 1.350
- Interdistancia entre luces LED (pulgadas)
- 22,4 in
- Interdistancia de luces LED
- 57 cm
- Número de fuentes de luz
- 32
- Clase de protección (guirnaldas de luces)
- III - safe extra low voltage
La bombilla
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 10.0 y superior, iOS 16 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- Dismantle Instructions
Preguntas frecuentes
¿Es posible ampliar las luces permanentes Festavia después cortar la cadena de pods de luces?
Una vez que haya cortado la cadena, no se puede ampliar. La cadena solo se puede ampliar con el conector que lleva al final.
¿Cuál es la mejor forma de fijar las luces permanentes Festavia a una fachada, tejado o alero?
Las luces vienen con cinta adhesiva de alta calidad (3M VHB) que permite una instalación sencilla y segura. Se recomienda utilizar tornillos si las luces van a instalarse a largo plazo.
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