Instalación Plug & Play sencilla

Las guirnaldas de luces globo Festavia son de baja tensión, por lo que puedes enchufar la fuente de alimentación incluida a una toma de corriente existente. No es necesario un complicado recableado. También puedes añadir guirnaldas de luces a una instalación existente de baja tensión e integrarlas con tus otras luces en cualquier lugar de tu espacio exterior.

Las guirnaldas de luces globo no se pueden ampliar por los extremos, pero puedes enchufar dos guirnaldas de luces a la fuente de alimentación mediante el conector en T que se incluye con la guirnalda de extensión.