Primer plano del frente de Accesorios Extensión de cable exteriores 5 m

Extensión de cable exteriores 5 m

El cable de extensión puede utilizarse para ampliar el espacio entre la fuente de alimentación y el primer punto de luz, o bien para ampliar el espacio entre puntos de luz. La longitud total máxima del sistema por fuente de alimentación es de 35 metros.

  • Accesorios
  • Alargador de cable
  • Longitud de 5 m
  • Negro
Fácil instalación y ampliación

Fácil instalación y ampliación

Ilumina caminos oscuros, destaca puntos de las zonas verdes o crea un ambiente único en el patio. Puedes hacerlo tú mismo mediante bolardos o puntos Hue. Los productos son de baja tensión, seguros y fáciles de instalar. Se acabaron los dolores de cabeza para conseguir tu iluminación al aire libre: crea y amplía a tu gusto.

