Foco de dos luces Fugato
Aporta color a tu hogar con Hue Fugato. Ideal para el salón y el dormitorio. Contrólalo por Bluetooth para apagarlo o encenderlo al instante, regularlo y ajustar escenas de iluminación en una habitación o emparéjalo con un puente Hue para disfrutar de toda una variedad de funciones.
El precio actual es 189,99 €
- White and Color Ambiance
- Incluye bombilla LED GU10
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Metal