Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Foco de dos luces Fugato

Foco de dos luces Fugato

Aporta color a tu hogar con Hue Fugato. Ideal para el salón y el dormitorio. Contrólalo por Bluetooth para apagarlo o encenderlo al instante, regularlo y ajustar escenas de iluminación en una habitación o emparéjalo con un puente Hue para disfrutar de toda una variedad de funciones.

Artículo ya no disponible

  • White and Color Ambiance
  • Incluye bombilla LED GU10
  • Control Bluetooth a través de aplicación
  • Control con aplicación o voz*
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Negro

  • Material

    Metal

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

