Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Foco de tres luces Fugato

Foco de tres luces Fugato

Crea el ambiente perfecto con Hue Fugato. Ideal para la iluminación de acento y de ambiente en el salón y el dormitorio. Contrólalo por Bluetooth al instante en una habitación o emparéjalo con un Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones de iluminación inteligente.

Artículo ya no disponible

  • White and Color Ambiance
  • Incluye bombilla LED GU10
  • Control Bluetooth a través de aplicación
  • Control con aplicación o voz*
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones

    Negro

    Metal

