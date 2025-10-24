Foco de tres luces Fugato
Crea el ambiente perfecto con Hue Fugato. Ideal para la iluminación de acento y de ambiente en el salón y el dormitorio. Contrólalo por Bluetooth al instante en una habitación o emparéjalo con un Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones de iluminación inteligente.
El precio actual es 259,99 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- Incluye bombilla LED GU10
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Metal