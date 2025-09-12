*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
FOCO EMPOTRABLE XAMENTO
Añade un poco de diversión a tu rutina diaria con el downlight empotrable Xamento en negro, que ofrece millones de colores de luz inteligente. Con una clasificación IP44 y un diseño contemporáneo, esta luz se integra en la decoración de cualquier baño.
- White and Color Ambiance
- 1 bombilla GU10
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth
Con la aplicación Bluetooth, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación de tu hogar.Añade hasta 10 luces inteligentes y contrólalas todas con solo pulsar un botón en tu dispositivo móvil.
Controla las luces con la voz*
Philips Hue funciona con Amazon Alexa y el Asistente de Google en combinación con un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Con comandos de voz simples se pueden controlar varias luces en una habitación o solo una lámpara.
Consigue recetas de luz perfectas para tus actividades diarias
Haz más fácil y agradable tu jornada con cuatro preajustes de escenas de luz que se han diseñado especialmente para tus tareas diarias: Energía, Concentración, Lectura y Relax. Las dos escenas con tonos fríos Energía y Concentración te ayudan a comenzar por la mañana o a centrar la atención, mientras que las escenas más cálidas Lectura y Relax te ayudan a disfrutar de una lectura cómoda o a calmar un mente atareada.
Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge
El Hue Bridge permite disfrutar de las características que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera de casa, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Añade un Bridge a tu configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar una tecnología segura y fiable, entre otras cosas. El Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente, como nunca antes habías visto.
Crea una experiencia personalizada con luces inteligentes coloridas
Usa millones de colores de luz para transformar tu baño, creando al instante una atmósfera única. Con solo tocar un botón, puedes sumergirte en la bañera rodeada de un relajante resplandor rosa o iluminar el baño con un color púrpura vibrante para que prepararse para una salida nocturna con amigos sea aún más divertido.
Luces inteligentes estancas al agua para cuartos de baño (IP44)
Las luces inteligentes para cuartos de baño de Philips Hue se han sometido a pruebas rigurosas para garantizar su estanqueidad, haciendo de ellas ideales para iluminación en entornos húmedos. Todas las luces para cuartos de baño satisfacen las normas IP44.
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Sintético