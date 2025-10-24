Exclusivo
Guirnalda de luces Festavia
Con 250 LED mini inteligentes a lo largo de un cable de 20 metros, las guirnaldas de luces Festavia son la decoración perfecta dentro de tu hogar. Crea un degradado de colores en toda la guirnalda o usa un solo color para crear un aspecto más tradicional.
El precio actual es 159,99 €
Productos destacados
- 250 LED inteligentes de colores
- Cable de 20 metros
- Cable negro
- Incluye fuente de alimentación
- Solo para uso interior.
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Sintético