*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Guirnaldas de luces para exteriores globo de 21 m Hue Festavia
Crea un ambiente acogedor o una atmósfera festiva y colorida en tu patio, porche o cualquier espacio al aire libre. Esta guirnalda de luces con bombillas globo irrompibles emite una brillante luz blanca o de colores saturados, ya sea creando un degradado o reproduciendo efectos de iluminación animados. El sistema de bajo voltaje seguro permite enchufarlas a una toma de corriente existente con la fuente de alimentación incluida.
Productos destacados
- 21 m con 30 bombillas
- Bombillas brillantes de 50 lúmenes reemplazables
- Luz de espectro completo (1000-20.000 K)
- Sincronización musical y efectos dinámicos
- Fuente de alimentación de baja tensión incluida
Instalación Plug & Play sencilla
Las guirnaldas de luces globo Festavia son de baja tensión, por lo que puedes enchufar la fuente de alimentación incluida a una toma de corriente existente. No es necesario realizar complicados recableados. También puedes añadir guirnaldas de luces a una instalación existente de baja tensión e integrarlas con tus otras luces en cualquier lugar de tu espacio exterior. Las guirnaldas de luces globo no se pueden ampliar por los extremos, pero puedes enchufar dos guirnaldas de luces a la fuente de alimentación mediante el conector en T que se incluye con la guirnalda de extensión.
Construidas para durar, haga el tiempo que haga
Llueva, haga sol o nieve, las guirnaldas de luces globo Festavia están diseñadas para su uso en exteriores durante todo el año. No hace falta que las guardes, déjalas puestas para cualquier ocasión. Cada bombilla con aspecto de cristal duradero es impermeable, resistente a la intemperie, inastillable y se puede sustituir, ¡por si acaso!
Celebra la fiesta a todo color, relájate con un cálido resplandor
Los LED integrados a todo color con tecnología Chromasync™ hacen que estas guirnaldas de luces globo resplandezcan con una luz blanca brillante y colores saturados, lo cual es perfecto para las celebraciones al aire libre. ¿Música para una fiesta? Sincronízalos con tus canciones y observa cómo la música hace que los colores se muevan. Cuando llegue el momento de relajarse, atenúalos a un brillo ultrabajo en cualquier tono de luz blanca cálida a fría. Crea un ambiente aún más acogedor con una escena de iluminación o un efecto especial, como la luz de las velas.
La luz y el alma de la fiesta
Las bombillas globo de Festavia, con su llamativo y elegante diseño Lightguide, son un bello complemento para tu espacio exterior, tanto si están encendidas como apagadas. Cada bombilla Lightguide cuenta con un tubo interior distintivo que equilibra el color, el brillo y la dirección de la luz para obtener efectos óptimos. Personalízalas como quieras: utiliza un degradado de varios colores a lo largo de la guirnalda, elige entre escenas de iluminación estacionales o utiliza efectos de luz especiales para que encajen perfectamente con el ambiente festivo, ocasiones especiales o momentos de relax al aire libre.
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Sintético