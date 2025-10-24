Ayuda
Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Iris plata edición especial

Iris plata edición especial

Define el ambiente que quieras en cualquier habitación con la lámpara de edición limitada Philips Hue Iris, disponible en color plata, oro, cobre y rosé. La lámpara Iris, con una luz que inunda la pared con color y ofrece una suave retroiluminación, aporta un efecto sofisticado y único. Añade un Philips Hue Bridge para descubrir más características.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White and Color Ambiance
  • LED integrado
  • Control al instante mediante Bluetooth
  • Control con aplicación o voz*
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Plata

  • Material

    Sintético

    Metal

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay