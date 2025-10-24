Define el ambiente que quieras en cualquier habitación con la lámpara de edición limitada Philips Hue Iris, disponible en color plata, oro, cobre y rosé. La lámpara Iris, con una luz que inunda la pared con color y ofrece una suave retroiluminación, aporta un efecto sofisticado y único. Añade un Philips Hue Bridge para descubrir más características.