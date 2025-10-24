Ayuda
Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (800) + botón inteligente

Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (800) + botón inteligente

Añade color ambiental a cualquier habitación con el kit de inicio E27 de Philips Hue White and color ambiance. Conecta con el Hue Bridge que se incluye para aprovechar la interminable lista de funcionalidades. Contrólalo mediante la aplicación, la voz o el botón inteligente incluido.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White and Color Ambiance
  • Hasta 800 lúmenes*
  • Luz blanca y de colores
  • Hue Bridge incluido
  • Botón inteligente incluido
Especificaciones

Dimensiones de la bombilla

  • Dimensiones (AnxAlxF)

    60x110

Duración

Medio ambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Dimensiones y peso del embalaje

Consumo de energía

Servicio

Especificaciones técnicas

El puente

La bombilla

El interruptor

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

