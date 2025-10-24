Kit de inicio: 2 bombillas inteligentes E27 (800) + botón inteligente
Añade color ambiental a cualquier habitación con el kit de inicio E27 de Philips Hue White and color ambiance. Conecta con el Hue Bridge que se incluye para aprovechar la interminable lista de funcionalidades. Contrólalo mediante la aplicación, la voz o el botón inteligente incluido.
El precio actual es 199,99 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- Hasta 800 lúmenes*
- Luz blanca y de colores
- Hue Bridge incluido
- Botón inteligente incluido
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
60x110