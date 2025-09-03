Ayuda
Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 + regulador de intensidad + Hue Bridge Pro

Novedad

Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 + regulador de intensidad + Hue Bridge Pro

Consigue funciones de iluminación inteligente superpotentes con Hue Bridge Pro. Equipado con un nuevo chip capaz de ejecutar algoritmos complejos y funciones basadas en inteligencia artificial, es más rápido y potente que nunca. Añade color ambiental a cualquier habitación con las bombillas de color incluidas y un cómodo control con el interruptor incluido.

Casquillo

Color de la luz

Modelo

Pack

Forma

Productos destacados

  • Supports 150+ lights, 50+ accessories
  • Use lights as motion sensors with MotionAware™
  • Unlocks Hue Sync surround lighting and security integration
  • Hue White Ambiance +16 millones de colores
  • Cutomizable, convenient control
Seguridad de Zigbee

Seguridad de Zigbee

Tu privacidad es nuestra prioridad. Zigbee y Philips Hue impiden el acceso no autorizado a tu ecosistema de luz inteligente.

Control de todo el hogar desde cualquier lugar

Control de todo el hogar desde cualquier lugar

Bridge y Bridge Pro te permiten acceder a tu sistema de hogar inteligente desde cualquier lugar con la aplicación Hue. Controla las luces, recibe notificaciones de seguridad o simplemente configura tu sistema para que funcione según un horario con automatizaciones.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Esta nueva y emocionante función exclusiva de Bridge Pro permite que tu sistema de iluminación responda de forma intuitiva a tus movimientos en todo el hogar. Con al menos 3 luces en la misma habitación, puedes crear un área de movimiento que detecta tu presencia y activa las luces que le asignes. ¡No se necesita un sensor de movimiento independiente!

Más capacidad, procesador más rápido

Más capacidad, procesador más rápido

En comparación con Bridge, Bridge Pro ofrece tres veces más capacidad, compatibilidad con más de 150 luces, más de 50 accesorios, 500 escenas y tiempos de respuesta cinco veces más rápidos gracias al nuevo chip Hue Chip Pro.   

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

