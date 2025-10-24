Kit de inicio: 3 focos inteligentes GU10
Añade color ambiental a cualquier habitación con el Philips Hue White and color ambiance starter kit. El kit incluye 3 bombillas inteligentes de color y un Hue Bridge que proporcionan un control total de las luces, acceso a la app Hue y un sinfín de características.
El precio actual es 179,99 €
Productos destacados
- ±10 años de vida útil
- Regulación inalámbrica instantánea
- Philips Hue Bridge incluido
- Luz blanca y de color
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
50x57x50 mm