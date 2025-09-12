*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Kit de inicio B22
Añade color ambiental a cualquier habitación con el kit de inicio B22 de Philips Hue White and Color Ambiance. Conecta con el Hue Bridge que se incluye para aprovechar la interminable lista de funcionalidades. Contrólalo mediante la aplicación, la voz o los interruptores incluidos.
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- Luz blanca y de colores
- Hue Bridge incluido
- Control con aplicación o voz*
- Interruptor inalámbrico incluido
Crea ambiente con las bombillas inteligentes blancas de luz cálida a luz blanca fría
Utiliza más de 50 000 tonalidades de luz blanca cálida a fría para crear el ambiente para trabajar, jugar o relajarte, con independencia de la hora del día. Empieza la mañana con buen pie con la luz blanca fría energética o relájate por la noche con tonos dorados.
Juega con luces de colores inteligentes
No hay límites con Philips Hue: con más de 16 millones de colores, puedes transformar tu hogar en la sala de fiestas perfectas, dar vida a un cuento para dormir y mucho más. Utiliza los preajustes de escenas de luz de color para evocar la sensación de verano en cualquier momento o utiliza tus propias fotos para volver a revivir un recuerdo especial.
Control a distancia de iluminación inteligente
La aplicación Hue ofrece un control total de las luces, incluso si no estás en casa. Apaga y enciende las luces a distancia solo con la aplicación para que tu hogar esté siempre iluminado como tú quieres.
Sincroniza las luces inteligentes con películas, programas de TV, música y juegos
Lleva tu entretenimiento a nuevas cotas sincronizando la acción en la pantalla o el ritmo de tu música con tus luces inteligentes.* Elige la forma en que quieres sincronizar las luces con la película, música (¡incluso con nuestra integración con Spotify!), programa de televisión o juego y observa cómo reaccionan las luces con capacidad de color en tu área de entretenimiento. *Requiere un Hue Bridge
Control inalámbrico con el interruptor de regulación incluido
Con el interruptor regulador alimentado con batería, puedes controlar hasta diez luces inteligentes de forma simultánea. El interruptor, que se puede retirar de su montaje en pared y utilizarse como mando a distancia, te permite intensificar y regular las luces o alternar entre cuatro recetas de luz predefinidas.
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
60x109