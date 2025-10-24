Kit de inicio B22
Añade color ambiental a cualquier habitación con el kit de inicio B22 de Philips Hue White and Color Ambiance. Conecta con el Hue Bridge que se incluye para aprovechar la interminable lista de funcionalidades. Contrólalo mediante la aplicación, la voz o el botón inteligente incluido.
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- Luz blanca y de colores
- Hue Bridge incluido
- Control con aplicación o voz*
- Botón inteligente incluido
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
60x109