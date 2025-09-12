*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Kit de inicio E27
Añade color ambiental a cualquier habitación con el kit de inicio Philips Hue White and color ambiance. Este kit incluye tres bombillas inteligentes en color E27, el puente Hue y el interruptor regulador. Toma el control de tus luces y descubre las posibilidades inteligentes ilimitadas.
El precio actual es 199,95 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- 3 bombillas E27
- Luz blanca y de colores
- Interruptor inalámbrico incluido
- Hue Bridge incluido
Juega con luces de colores inteligentes
No hay límites con Philips Hue: con más de 16 millones de colores, puedes transformar tu hogar en la sala de fiestas perfectas, dar vida a un cuento para dormir y mucho más. Utiliza los preajustes de escenas de luz de color para evocar la sensación de verano en cualquier momento o utiliza tus propias fotos para volver a revivir un recuerdo especial.
Crea ambiente con las bombillas inteligentes blancas de luz cálida a luz blanca fría
Utiliza más de 50 000 tonalidades de luz blanca cálida a fría para crear el ambiente para trabajar, jugar o relajarte, con independencia de la hora del día. Empieza la mañana con buen pie con la luz blanca fría energética o relájate por la noche con tonos dorados.
Sincroniza las luces inteligentes con películas, programas de TV, música y juegos
Lleva tu entretenimiento a nuevas cotas sincronizando la acción en la pantalla o el ritmo de tu música con tus luces inteligentes.* Elige la forma en que quieres sincronizar las luces con la película, música (¡incluso con nuestra integración con Spotify!), programa de televisión o juego y observa cómo reaccionan las luces con capacidad de color en tu área de entretenimiento. *Requiere un Hue Bridge
Control a distancia de iluminación inteligente
La aplicación Hue ofrece un control total de las luces, incluso si no estás en casa. Apaga y enciende las luces a distancia solo con la aplicación para que tu hogar esté siempre iluminado como tú quieres.
Control inalámbrico con el interruptor de regulación incluido
Con el interruptor regulador alimentado con batería, puedes controlar hasta diez luces inteligentes de forma simultánea. El interruptor, que se puede retirar de su montaje en pared y utilizarse como mando a distancia, te permite intensificar y regular las luces o alternar entre cuatro recetas de luz predefinidas.
Controla las luces con la voz
Cuando estás conectado al Hue Bridge, puedes emparejar las luces con Alexa, Apple HomeKit y el Asistente de Google y controlar las luces utilizando solo la voz. Los comandos de voz sencillos te permiten encender y apagar las luces, aumentar o atenuar la luminosidad e incluso definir una escena de luz.
Centro de automatización doméstica inteligente: Hue Bridge
El Hue Bridge es un componente esencial de un sistema de iluminación inteligente personal de Philips Hue. Es el cerebro del sistema que se comunica con las lámparas inteligentes y la app Hue para garantizar que todo funcione conjuntamente. También permite funciones de automatización de hogar inteligente tales como temporizadores y rutinas de programación.
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
62x110