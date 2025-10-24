Kit de inicio GU10
Añade color ambiental a cualquier habitación con el kit de inicio Philips Hue White and Color Ambiance. El kit incluye tres bombillas inteligentes y un Hue Bridge, que proporciona control total de las luces, así como acceso a la aplicación Hue y a funciones ilimitadas.
El precio actual es 189,95 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- Luz blanca y de colores
- Control inteligente
- Control con aplicación o voz*
- Hue Bridge incluido
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
50x58