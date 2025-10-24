Lámpara colgante Flourish
Crea el ambiente perfecto y obtén una potente luz difusa para cualquier ocasión con la lámpara colgante Flourish White and Color Ambiance; tanto si buscas una luz cálida para relajarte, una luz fría para realizar cualquier tarea o deseas añadir un toque de color para crear el ambiente perfecto.
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- LED integrado
- White
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Vidrio