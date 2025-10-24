Lámpara de mesa Iris
Añade una lámpara Philips Hue Bloom a tu sistema para transformar tu hogar gracias a una luz de alta calidad blanca y de color. Crea una iluminación de ambiente indirecta para poner de relieve los muebles u otros elementos de la decoración. Se puede colocar en cualquier sitio donde exista una toma de corriente.
El precio actual es 119,95 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- LED integrado
- White
- Control inteligente con Hue Bridge*
- Control mediante voz*
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Transparente
Material
Sintético