Lámpara de mesa Signe
Añade un toque de color a una pared o crea un brillo ambiental con esta elegante lámpara de mesa. Emite cualquier tono de blanco y 16 millones de colores. Funciona como una lámpara independiente o como parte del sistema de iluminación inteligente con el Hue Bridge.
El precio actual es 229,00 €
- LED integrado
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Aluminio
Material
Aluminio