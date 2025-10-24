Pack de 1 E27
Con millones de tonalidades de luz blanca y de colores, esta bombilla LED inteligente E27 permite crear ambiente al instante. Es apta para casi todas las luminarias, para que puedas llevar la luz inteligente a cualquier lugar de tu hogar.
El precio actual es 59,95 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca y de colores
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
60x110