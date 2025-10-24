Ayuda
Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Pack de 1 GU10

Pack de 1 GU10

Esta bombilla LED inteligente GU10 ofrece millones de tonalidades de luz blanca y de colores y te permite crear ambiente al instante en cualquier habitación de tu hogar.

Artículo ya no disponible

Descargar la hoja de información del producto

Productos destacados

  • White and Color Ambiance
  • Bluetooth habilitado
  • Hue Bridge habilitado
  • Luz blanca y de colores
  • Control al instante mediante Bluetooth
  • Control con aplicación o voz*
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones de la bombilla

  • Dimensiones (AnxAlxF)

    50x58

Duración

Medio ambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del embalaje

Información del embalaje

Consumo de energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La bombilla

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay