Pack de 2 B22
Con dos bombillas LED inteligentes B22, obtienes millones de tonalidades de luz blanca y de color, así como regulación inalámbrica para crear el ambiente al instante en tu hogar. Úsalas en cualquier luminaria estándar con una base de bayoneta.
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca y de colores
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
60x109