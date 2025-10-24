Pack de 3 focos empotrables Centura
Con su diseño contemporáneo, millones de colores de luz inteligente y clasificación IP44, estos tres downlights empotrables Xamento plateados se integran en la decoración de cualquier baño. Añade un poco de diversión a tu rutina diaria o atenúalo para que te ayude a relajarte.
El precio actual es 219,99 €
- White and Color Ambiance
- 3 bombillas GU10
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Cromado
Material
Sintético