Paquete de tiras de luz Plus 2 M+1 M
Añade una tira Lightstrip Plus a tu sistema Philips Hue y crea una experiencia extraordinaria en bares o expositores y para tus sistemas de entretenimiento. La tira Lightstrip Plus te ofrece flexibilidad para adaptar, recortar y ampliar la aplicación que elijas.
El precio actual es 89,95 €
- White and Color Ambiance
- Requiere Hue Bridge
- 1 tira de luz de 2 M + 1 tira de luz de 1 M
- 1 x unidad de fuente de alimentación
- 1 conector de esquina incluido
- Luz blanca y de colores
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Multicolor
Color(es)
multi
Material
silicona