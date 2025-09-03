Ayuda
Starter kit Essential: 2 bombillas inteligentes E27 (806 lm) + regulador de intensidad

Adéntrate en el mundo de la iluminación inteligente con este starter kit Philips Hue Essential, con dos bombillas a todo color y luz blanca regulable que puedes ajustar fácilmente de cálida y acogedora a luz blanca fría. Configura el ambiente perfecto con atenuación suave, millones de colores y una biblioteca de escenas de iluminación diseñadas por nuestros expertos, o crea las tuyas propias. Conéctate al Hue Bridge incluido para aprovechar un sinfín de funciones. Contrólalo con tu voz, la aplicación o cualquier accesorio inteligente.

  • Up to 806 lumens
  • Warm-to-cool white (2200-6500K)
  • Dimmable to 2%​ brightness
  • Hue Bridge included
  • Dimmer switch included
Crea ambiente con las bombillas inteligentes blancas de luz cálida a luz blanca fría

Crea ambiente con las bombillas inteligentes blancas de luz cálida a luz blanca fría

Utiliza más de 50 000 tonalidades de luz blanca cálida a fría para crear el ambiente para trabajar, jugar o relajarte, con independencia de la hora del día. Empieza la mañana con buen pie con la luz blanca fría energética o relájate por la noche con tonos dorados.

Juega con luces de colores inteligentes

Juega con luces de colores inteligentes

No hay límites con Philips Hue: con más de 16 millones de colores, puedes transformar tu hogar en la sala de fiestas perfectas, dar vida a un cuento para dormir y mucho más. Utiliza los preajustes de escenas de luz de color para evocar la sensación de verano en cualquier momento o utiliza tus propias fotos para volver a revivir un recuerdo especial.

Control a distancia de iluminación inteligente

Control a distancia de iluminación inteligente

La aplicación Hue ofrece un control total de las luces, incluso si no estás en casa. Apaga y enciende las luces a distancia solo con la aplicación para que tu hogar esté siempre iluminado como tú quieres.

Sincroniza las luces inteligentes con películas, programas de TV, música y juegos 

Sincroniza las luces inteligentes con películas, programas de TV, música y juegos 

Lleva tu entretenimiento a nuevas cotas sincronizando la acción en la pantalla o el ritmo de tu música con tus luces inteligentes.* Elige la forma en que quieres sincronizar las luces con la película, música (¡incluso con nuestra integración con Spotify!), programa de televisión o juego y observa cómo reaccionan las luces con capacidad de color en tu área de entretenimiento. *Requiere un Hue Bridge 

Instalación inalámbrica sencilla

Instalación inalámbrica sencilla

El diseño inalámbrico y alimentado por batería del Hue Dimmer switch te permite montarlo en cualquier lugar con la cinta adhesiva incluida. Retira el interruptor de su soporte en la pared y úsalo como mando a distancia o fíjalo a cualquier superficie magnética.

  Dimensiones (AnxAlxF)

    60 x 111

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

