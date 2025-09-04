Más brillante y más blanca que nunca

Haz que cada rincón se ilumine con luz blanca brillante, ultra brillante y auténtica. Diseñadas con LED blancos y blancos cálidos específicos, estas tiras de luces proporcionan los tonos blancos más puros y claros. Y con una potencia ultrabrillante de hasta 6000 lúmenes, también disfrutarás de una potente iluminación de pared o funcional, que te ayudará a concentrarte en las tareas o a seguir adelante con las actividades diarias. Consigue la sensación de luz natural en el interior con la luz diurna de espectro completo. Disfruta de la más amplia gama de tonos blancos, desde los tonos ámbar más cálidos de un atardecer de verano hasta los blancos más fríos de un cielo azul de invierno.