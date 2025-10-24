Rebaja
Vela - Bombilla inteligente E14
Añade color a cualquier habitación con esta bombilla inteligente Candelabra que ofrece luz blanca cálida a fría, así como 16 millones de colores. Utiliza Bluetooth para controlar al instante la iluminación en una habitación o conéctate al Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones.
El precio actual es 41,97 €, el precio original es 59,95 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca y de colores
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
39x117