Rebaja
Aplique mural para exteriores Fuzo
Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El aplique mural Fuzo puede conectarse a tu Hue Bridge existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control a distancia y la programación. Te da una auténtica bienvenida a casa con una potencia de luz elevada. El Hue Bridge no está incluido.
El precio actual es 71,99 €, el precio original es 89,99 €
Productos destacados
- White
- Requiere Hue Bridge
- LED integrado
- Luz blanca cálida (2700 K)
- Alimentación mediante red eléctrica
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Metal