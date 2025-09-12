Ajusta temporizadores según tus preferencias

La función de programación de horarios de Philips Hue te permitirá simular que te encuentras en casa aunque no sea así. Configura las luces para que se enciendan a una hora concreta y para encontrarlas encendidas cuando llegues a casa. También podrás configurar que las habitaciones se iluminen a horas diferentes. Y, por supuesto, podrás configurar las luces para que se apaguen progresivamente de noche y puedas despreocuparte por completo.