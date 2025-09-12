Ayuda
Primer plano del frente de Hue White Bombilla individual GU10

Bombilla individual GU10

Añade una bombilla Philips Hue white a tu sistema y mejora la iluminación del hogar con una luz blanca cálida que puede atenuarse y controlarse de forma remota. Automatiza las luces o configura temporizadores para que parezca que estás en casa.

Productos destacados

  • White
  • Requiere Hue Bridge
  • 1 bombilla GU10
  • Luz blanca cálida (2700 K)
Control inteligente dentro y fuera de casa

Con las aplicaciones Philips Hue para iOS y Android puedes controlar las bombillas de forma remota estés donde estés. Comprueba si has olvidado apagar las luces antes de salir de casa y enciéndelas si trabajas hasta tarde.

Ajusta temporizadores según tus preferencias

La función de programación de horarios de Philips Hue te permitirá simular que te encuentras en casa aunque no sea así. Configura las luces para que se enciendan a una hora concreta y para encontrarlas encendidas cuando llegues a casa. También podrás configurar que las habitaciones se iluminen a horas diferentes. Y, por supuesto, podrás configurar las luces para que se apaguen progresivamente de noche y puedas despreocuparte por completo.

Atenuación sin instalación

Disfruta de una regulación suave gracias a Philips Hue. Configura un ajuste óptimo: ni muy oscuro ni muy brillante. Sin necesidad de cables, electricistas o instalación

El control en tus manos

Conecta las luces Philips Hue al puente y descubre la infinidad de posibilidades que tienes a tu disposición. Controla las luces desde tu smartphone o tableta con Philips Hue app o añade interruptores al sistema para activar las luces. Configura temporizadores, notificaciones, alarmas y mucho más para disfrutar de una experiencia completa con Philips Hue. Philips Hue funciona con Amazon Alexa, Apple Homekit y Google Home para permitirte controlar las luces con tu voz.

Requiere un Philips Hue bridge

Conecta tus luces Philips Hue con el puente para controlarlas desde tu smartphone o tableta con Philips Hue app.

Bombilla LED con control inalámbrico

Esta bombilla LED se puede controlar inalámbricamente si se conecta al Philips Hue bridge para disfrutar de control inteligente o al interruptor inalámbrico Philips Hue.

Regulable solo con dispositivos compatibles con Philips Hue

Este producto solo se puede regular si se conecta al puente Philips Hue o a un dispositivo compatible con Philips Hue

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

