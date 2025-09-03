*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Rebaja
Bombilla inteligente A60 - E27 - 810
Lleva a tu hogar una luz blanca cálida (2700 K) de primera calidad con nuestra bombilla más inteligente hasta la fecha. Con un brillo máximo de 810 lúmenes y capacidades de regulación, puedes personalizar la iluminación para adaptarla a tus necesidades, ajustándola fácilmente desde el brillo máximo hasta un 5 % con la aplicación Hue.
Productos destacados
- Up to 810 lumen
- Warm white light (2700K)
- Dimmable to 5% brightness
- Control using app or voice
- Easy to install and use
Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth
Con la aplicación Bluetooth, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación de tu hogar.Añade hasta 10 luces inteligentes y contrólalas todas con solo pulsar un botón en tu dispositivo móvil.
Controla las luces con la voz*
Philips Hue funciona con Amazon Alexa y el Asistente de Google en combinación con un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Con comandos de voz simples se pueden controlar varias luces en una habitación o solo una lámpara.
Define el ambiente adecuado con luz blanca suave
Las bombillas y luminarias Hue utilizan una luz blanca suave. Regulables de luz diurna brillante a luz nocturna tenue, estas luces inteligentes te permiten iluminar tu hogar con el nivel adecuado de luz cálida cuando lo necesites.
Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge
El Hue Bridge permite disfrutar de las características que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera de casa, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Añade un Bridge a tu configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar una tecnología segura y fiable, entre otras cosas. El Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente, como nunca antes habías visto.
Especificaciones
Duración
Duración
Número de ciclos de apagado y encendido
50.000
Vida útil nominal
25.000