Disfruta de una iluminación brillante en espacios como el garaje o la cocina y utiliza luces más suaves en cualquier habitación con la bombilla Philips Hue White A67, que ofrece un potente flujo de 1600 lúmenes (equivalente a 100 W) y regulación inalámbrica. Conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de la amplia variedad de funciones de iluminación inteligente.