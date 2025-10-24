Rebaja
Bombilla inteligente A67 - E27 - 1600
Disfruta de una iluminación brillante en espacios como el garaje o la cocina y utiliza luces más suaves en cualquier habitación con la bombilla Philips Hue White A67, que ofrece un potente flujo de 1600 lúmenes (equivalente a 100 W) y regulación inalámbrica. Conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de la amplia variedad de funciones de iluminación inteligente.
El precio actual es 17,47 €, el precio original es 24,95 €
Productos destacados
- White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Hasta 1600 lúmenes*
- Luz blanca brillante y potente
- Control al instante mediante Bluetooth
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
67x131