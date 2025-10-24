GU10 - foco inteligente - (paquete de 2)
Coloca estas dos bombillas LED inteligentes GU10 en los focos de tu hogar para disfrutar de luz blanca suave y regulación instantánea e inalámbrica en cualquier habitación.
El precio actual es 39,99 €
- White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca suave
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
50x54